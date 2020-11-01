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Дата распечатки: 01.11.2020 22:36
 
01.11.2020 22:07 Политика, Общество

"Белсат" сообщил о задержании еще одного своего оператора

Минск, 1 ноября. В Минске задержан еще один видеооператор, сотрудничающий с польским телеканалом "Белсат", Дмитрий Кравчук. Он находится в УВД Октябрьского района, сообщил канал со ссылкой на родственников задержанного. Обстоятельства задержания неизвестны.

Ранее появилась информация о задержании оператора "Белсата" Дмитрия Солтана (Буянова). Он также доставлен в Октябрьский РУВД. По сообщению телеканала, во время задержания и в автозаке Солтан был избит.

Таким образом, в Минске, где сегодня прошел Марш против террора, было задержано семь журналистов. Помимо Солтана и Кравчука это Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович, Яна Трусило (все — фотокорреспонденты газеты "Новы Час"), Юрий Шамшур (российское информагентство ТАСС) и Алена Ляшкевич. Последние двое отпущены. На Дмитриева, как сообщил "Новы час", составлены протоколы по статьям КоАП 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии) и 23.4 (неподчинение законным требованиям должностного лица). О судьбе Зеньковича и Трусило сведений пока нет.

БелаПАН.

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