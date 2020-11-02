МВД: 1 ноября в ходе акций протеста в Минске и Минском районе задержано около 300 человек

Минск, 2 ноября. За участие в акциях протеста 1 ноября в Минске и Минском районе задержано около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, 1 ноября в стране было зафиксировано 13 протестных акций. "Самым многочисленным стало шествие, анонсированное некоторыми интернет-ресурсами как "Дзяды. Марш против террора", — написала Чемоданова. — Акция с самого начала приобрела не "мирный" характер. Практически сразу (в 14.10) с площадки возле Минского часового завода (станция метро "Парк Челюскинцев") протестующие вышли на проезжую часть пр. Независимости и заблокировали движение транспорта в обе стороны. В 14.30 после неоднократных предупреждений сотрудники милиции вытеснили протестующих на тротуар, движение было восстановлено. Затем разрозненные группы различными маршрутами прибыли в урочище Куропаты".

"Мероприятие сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам, — утверждает Чемоданова. — В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство".

Стоит отметить, что, по информации "Европейского радио для Беларуси", данное происшествие случилось в присутствии съемочной группы государственного телеканала СТВ. "Оператор начал снимать место взрыва еще до взрыва — везет же так! Мало того — камера видеонаблюдения на соседнем здании сняла, как петарда скачет по земле ровно с той стороны, где находятся оператор и [сотрудник СТВ] Григорий Азаренок", — сообщало вчера "Еврорадио".

Чемоданова также отмечает, что сотрудники милиции неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, предпринимали меры по пресечению правонарушений. "Так, по проспекту Независимости, а также в районе МКАД использовалось оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями", — говорится в сообщении пресс-секретаря МВД.



Особое внимание оперативных работников было направлено на выявление анархистов, которые посредством мессенджеров и соцсетей договаривались в этот день оказать силовое сопротивление милиции, пишет Чемоданова. "Была получена информация, что 30-40 из них находятся среди группы, двигавшейся по ул. Калиновского. Увидев сотрудников милиции на ул. Карбышева, они отделились от остальных протестующих и дворами пробрались к полю возле урочища Куропаты, — говорится в сообщении. — Дабы агрессивно настроенные молодчики не слились с толпой, не стали оттуда совершать провокации было принято решение их "отрезать". У задержанных при себе находились газовые баллончики, камни, незарегистрированная атрибутика".

Чемоданова сообщила, что по фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

"Протестные акции в иных регионах республики не имели существенного распространения, а количество их участников, в основном, не превышало 10 человек", — отметила представитель МВД.

Марш против террора, который прошел в Минске 1 ноября, стал 12-м после президентских выборов 9 августа маршем сторонников перемен. Белорусы требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

Нынешний марш был приурочен также ко дню поминовения предков Деды. Демонстранты прошли по маршруту, по которому ежегодно проходили участники акции по случаю Дедов, организуемой Консервативно-христианской партией — БНФ.

Посчитать количество участников вчерашнего шествия было практически невозможно, так как колонн было несколько и не везде присутствовали журналисты. Часть протестующих добиралась до урочища самостоятельно другими маршрутами.

Силовики активно препятствовали движению граждан, выставляя кордоны и используя спецсредства. Известно как минимум об одном случае ранения резиновой пулей.

Несколько тысяч человек смогли добраться до Куропат, где с бело-красно-белыми флагами выстроились в цепь солидарности. Они исполнили песню "Муры", духовный гимн "Магутны Божа".

В ходе акции были задержаны шесть журналистов.