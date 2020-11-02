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Дата распечатки: 02.11.2020 14:52
 
02.11.2020 14:00 Общество, Политика

Во дворике между юрфаком и химфаком БГУ проходит акция солидарности с отчисленными по политическим мотивам студентами и уволенными преподавателями

Минск, 2 ноября. Во дворике между юридическим и химическим факультетами БГУ в Минске собралось несколько десятков студентов и преподавателей вуза.

Они вышли на акцию солидарности с другими университетами и выступают против насилия, репрессий, отчислений и увольнений в вузах.

Собравшиеся  выстроились вдоль пешеходной дорожки. Из колонки, которую студенты принесли с собой, звучит музыка в исполнении Сергея Михалка.

Акция проходит без лозунгов и символики. По словам ее участников, массовых отчислений, которые на прошлой неделе имели место в БНТУ, МГЛУ, БГМУ и некоторых других вузах, в Белгосуниверситете пока нет.

Массовые отчисления и увольнения в белорусских вузах начались после того, как 27 октября Александр Лукашенко заявил, что студентов и преподавателей, которые выходят на протестные акции, в университетах быть не должно. Всего было отчислено около сотни студентов, вынуждены были покинуть рабочие места преподаватели некоторых вузов.

2 ноября 15 крупнейших белорусских вузов выступили с совместным заявлением, в котором говорится о недопустимости давления на студентов и преподавателей. "Высказывание своей позиции путем участия в манифестациях и акциях — наше конституционное право. Ни один человек не должен наказываться и преследоваться за инакомыслие", — подчеркивается в заявлении.

Его авторы призвали руководство вузов немедленно остановить преследование своих коллег и студентов по политическим мотивам — восстановить всех отчисленных по политическим мотивам студентов, преподавателей и сотрудников, отменить все вынесенные выговоры и публично извиниться за оказываемое давление.

"Мы верим, что академическое сообщество может стать примером безграничной солидарности для всей страны, где один за всех, а все — за одного! Уважаемая администрация, помните, что президенты приходят и уходят, а народ — остается", — подчеркивается в заявлении.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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