К маршу пенсионеров активно присоединяются люди разных возрастов

Минск, 2 ноября. К маршу пенсионеров, который проходит сейчас на проспекте Независимости в Минске, активно присоединяются люди разных возрастов.



Голова колонны дошла до зданий МВД и КГБ. Демонстранты скандируют "Трибунал!", "Выпускай!", "Один за всех и все за одного", "Пошел вон, ты и твой ОМОН!".



Проезжающие мимо автомобилисты сигналят в знак поддержки. Участников марша приветствуют прохожие.



На противоположной стороне проспекта припаркованы милицейские микроавтобусы.