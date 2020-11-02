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Дата распечатки: 02.11.2020 16:54
 
02.11.2020 16:32 Политика, Общество

Марш пенсионеров завершился на площади Якуба Коласа

Минск, 2 ноября. Участники марша пенсионеров — несколько тысяч человек — дошли до площади Якуба Коласа.

На подходах к площади по обеим сторонам проспекта Независимости внезапно установили ограждения, оставив для прохода лишь пару метров. Демонстранты — по два, по три человека — их обходили.

На площади участники марша возложили цветы к памятнику Коласа, а также оставили там бело-красно-белые ленты и плакаты, которые несли от Красного костела. Затем участники акции несколько раз проскандировали "Жыве Беларусь!", поаплодировали и начали расходиться. На площади осталась небольшая группа — люди фотографируются, танцуют. Волонтеры угощают их печеньем и горячими напитками.

Марш стартовал около 14.00 от Красного костела по проспекту Независимости под лозунгом "Хватит нас пугать!". Демонстранты шли с флагами, бело-красно-белыми зонтами, цветами и лентами, иконами. Они скандировали лозунги "Это наш город!", "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Хватит нас пугать!", "Лукашенко в автозак!" и другие. В колонне были плакаты с надписями: "Стране требуется честный судья", "Хватит сажать, пора выпускать", "Нет насилию", "Хватит молчать!", "Позор БТ", "Уходи".

По пути к пенсионерам активно присоединялись люди разных возрастов. Демонстрантов приветствовали прохожие и автомобилисты.

Марши пенсионеров традиционно проходят по понедельникам.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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