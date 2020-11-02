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Дата распечатки: 02.11.2020 17:57
 
02.11.2020 17:22 Общество, Безопасность

На 227-м учебном полигоне около Борисова погиб солдат срочной службы

Минск, 2 ноября. На 227-м общевойсковом учебном полигоне около Борисова (Минская область) 2 ноября погиб военнослужащий срочной службы рядовой Е.Гриб, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что солдат проходил службу в должности курсанта школы подготовки мотострелковых и десантных подразделений 72-го объединенного учебного центра в военном городке Печи.

По факту смерти начата проверка.

"Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом. Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким рядового Гриба. <…> Министерство обороны окажет необходимую помощь семье военнослужащего", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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