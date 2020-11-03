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Дата распечатки: 03.11.2020 01:30
 
03.11.2020 01:17 Политика, Общество

Задержанные сегодня в Минске врачи отправлены до суда в ИВС (обновлено)

Минск, 3 ноября. Шесть из девяти врачей, задержанных на шествии в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета, отправлены до суда в изолятор временного содержания, сообщил телеграм-канал медиков "Белые халаты".

Участники акции собрались вечером 2 ноября возле БГМУ и прошли вдоль проспекта Дзержинского.

Имена задержанных: Руслан Бадамшин, Леонид Глазкин, Евгений Майский, Дмитрий Маркелов, Ирина Маркелова, Стас Соловей, Ольга Стефанович, Валерия Тимошенко, Руслан Якубовский. Женщин освободили, мужчин отправили на Окрестина. Ранее сообщалось, что в ИВС отвезли всех.

"Белые халаты" также сообщили о начале работы фонда медицинской солидарности "в ответ на репрессии в отношении медиков". Задачи фонда — "защита прав медиков, пострадавших от произвола властей, и развитие международного сотрудничества по профессиональной линии". Координаторы — врач Анастасия Пилипчик, руководившая отделом по медицинскому обслуживанию спортивных объектов фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", и Андрей Ткачев, один из организаторов инициативы "ByCovid19 — помощь врачам в Беларуси".

БелаПАН.

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