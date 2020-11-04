Президент Литвы призывает ЕС принять "строгие меры" в связи с запуском БелАЭС

Минск, 4 ноября. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом принять строгие меры в ответ на запуск Белорусской АЭС.

Науседа призывает Евросоюз продолжать последовательно требовать от Беларуси выполнения всех рекомендаций ЕС по стресс-тестам и стандартов ядерной безопасности.

"Существует очевидная необходимость в более действенных шагах ЕС, чтобы остановить небезопасную работу АЭС и защитить здоровье и благополучие граждан ЕС. Самая актуальная задача — ускорить выполнение рекомендаций ЕС по стресс-тестам на островецкой АЭС и задействовать все рычаги, чтобы вынудить Беларусь закрыть островецкую АЭС", — цитирует литовского президента его пресс-служба.

По мнению Науседы, сейчас — подходящее время принять решения, "которые ограничат доступ на рынок ЕС для электроэнергии из небезопасных источников третьих стран, которые не соответствуют самым высоким стандартам безопасности".

"Я призываю ЕС не мириться с несоблюдением международных стандартов ядерной безопасности и охраны окружающей среды на островецкой АЭС и не допускать небезопасного производства этой опасной электроэнергии, как это делает Литва", — заявил Науседа.

По его мнению, Евросоюзу необходимо "обеспечить быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации с целью защиты граждан ЕС от возможной ядерной угрозы".

Литовский лидер полагает, что создание в Литве центра химических, биологических, радиологических и ядерных исследований поможет укрепить устойчивость ЕС к угрозам, которые исходят от островецкой АЭС.

Как сообщалось ранее, 3 ноября первый энергоблок БелАЭС начал вырабатывать электричество и поставлять его в энергосистему.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

Ввести блок в эксплуатацию, при которой он заработает на 100% мощности, планируется в 2021 году. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.