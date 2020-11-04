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Дата распечатки: 04.11.2020 18:39
 
04.11.2020 17:37 Политика, Беларусь — Евросоюз

Постпреды стран ЕС в Брюсселе согласовали санкции в отношении Лукашенко и белорусских чиновников

Минск, 4 ноября. Постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласовали санкции в отношении Александра Лукашенко и белорусских чиновников, сообщило российское информагентство ТАСС со ссылкой на свои источники.

Согласно практике ЕС предварительное согласование санкций не подтверждается официально — обнародуется уже окончательно принятое решение.

В начале октября Евросоюз ввел санкции в отношении 40 лиц, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси и насилию в отношении протестующих. Брюссель заявил, что санкции будут расширены, в том числе на Лукашенко, если ситуация не улучшится.

БелаПАН.

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