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Дата распечатки: 05.11.2020 16:36
 
05.11.2020 16:06 Видео, Общество

Марш людей с (не)ограниченными возможностями

5 ноября в Минске состоялся марш людей с (не)ограниченными возможностями.

Видео Дениса Жука, БелаПАН.

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Четверг, 05 Ноябрь 2020, 16:36
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