Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/05/ru_1066796/
Дата распечатки: 05.11.2020 15:57
 
05.11.2020 15:28 Политика, Общество

Марш людей с (не)ограниченными возможностями приближается к Октябрьской площади

Минск, 5 ноября. За ГУМом участники марша людей с (не)ограниченными возможностями повернули налево — на улицу Ленина, так как подземный переход, который надо было пройти для того, чтобы продолжать шествие по проспекту Независимости, не предусмотрен для людей и инвалидностью.

С улицы Ленина протестующие свернули направо, к гостинице "Европа". Проход на улицу был перекрыт грузовиком и обнесен строительными лентами, и участникам марша, многие из которых передвигаются с костылями и тростями, пришлось проходить под этими лентами.

Конечная точка маршрута демонстрантов — Октябрьская площадь. В колонне — до 70 человек.

Марш сопровождают силовики в штатском.

Ирина Турчина, БелаПАН. 

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Четверг, 05 Ноябрь 2020, 15:57
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239