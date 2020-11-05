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Дата распечатки: 05.11.2020 17:27
 
05.11.2020 16:50 Общество, Политика

На марше людей с (не)ограниченными возможностями задержан журналист Илья Добротвор

Минск, 5 ноября. Во время марша людей с (не)ограниченными возможностями 5 ноября в Минске задержан Илья Добротвор, работавший там в качестве журналиста.

В настоящее время его телефон недоступен, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Как сообщалось ранее, задержана также журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич. По информации очевидцев, это произошло до начала шествия.

БелаПАН.  

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