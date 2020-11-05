Инициаторы Московского механизма ОБСЕ: Доклад по Беларуси содержит ошеломляющие факты и подтверждает масштаб нарушений прав человека

Минск, 5 ноября. Подготовленный в рамках Московского механизма ОБСЕ доклад по Беларуси подтверждает масштаб и серьезность нарушений прав человека в стране, говорится в совместном заявлении 17 стран, которые инициировали запуск Московского механизма.

5 ноября в Вене на закрытом заседании Постоянного совета ОБСЕ представлен доклад, подготовленный профессором международного права Университета Граца (Австрия) Вольфгангом Бенедеком.

Заявление от имени Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Великобритании и США представил датский посол в ОБСЕ Рене Дайнесен. Текст заявления опубликован на сайте МИД Эстонии.

Дайнесен поблагодарил Бенедека за проделанную работу. "В вашем докладе очевидны ваша профессиональная честность и приверженность правам и основным свободам человека. Я надеюсь, что все 57 государств — участников ОБСЕ должным образом отнесутся к вашему докладу, внимательно изучив ваши выводы и рекомендации, которые адресованы не только Беларуси, но и государствам — участникам ОБСЕ и международному сообществу в целом", — сказал он.

По словам датского посла в ОБСЕ, доклад основан на "обширной документации, включая отчеты, свидетельства жертв и очевидцев, официальную информацию и отчеты властей". "Он содержит ошеломляющие факты: результаты президентских выборов 9 августа 2020 года были сфальсифицированы, силовые ведомства режима Лукашенко массово и систематически нарушали права человека и основные свободы, — отметил Дайнесен. — Против мирных протестующих была применена жестокая сила со стороны силовых ведомств. Люди подвергались произвольным задержаниям по политическим мотивам, их помещали под стражу до и после выборов. Свобода СМИ и безопасность журналистов, как белорусских, так и международных СМИ, постоянно подвергаются нападкам. Белорусские силовые структуры действуют совершенно безнаказанно, несмотря на многочисленные достоверные сообщения о злоупотреблениях".

Он подчеркнул, что в докладе приведены свидетельства чрезмерного насилия со стороны белорусских силовиков и подтверждена их причастность к пыткам и жестокому обращению с задержанными. При этом отмечается, что до сих пор по фактам пыток и жестокого обращения не возбуждено ни одного уголовного дела.

"Примечательно, что доклад основан на свидетельствах многих людей, включая правозащитников, журналистов и представителей гражданского общества Беларуси. Мы благодарны всем, кто предоставил информацию для этого документа. Раскрывая происходящее внутри Беларуси, они продемонстрировали невероятную храбрость и стойкость и заслуживают нашей поддержки, — сказал Дайнесен. — Их показания являются ярким напоминанием о причине нынешнего кризиса — президентских выборах 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и попытках белорусского народа мирно протестовать против этих фальсификаций и репрессий".

Датский посол в ОБСЕ отметил, что помимо изложенных фактов в докладе содержится ряд рекомендаций для белорусских властей, международного сообщества и государств — членов ОБСЕ.

Дайнесен выделил как "заслуживающие особого внимания" следующие рекомендации:

— отменить результаты президентских выборов 9 августа 2020 года из-за нарушений на всех этапах процесса и организовать новые свободные президентские выборы на основе международных стандартов, пригласив наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ;

— привести избирательное законодательство Беларуси в соответствие с международными стандартами;

— немедленно прекратить любое насилие, в частности пытки и жестокое обращение, в отношении мирных протестующих;

— немедленно и безоговорочно освободить всех заключенных, удерживаемых по политическим мотивам, и воздерживаться от судебных преследований и репрессий;

— обеспечить соблюдение стандартов справедливого судебного разбирательства;

— обеспечить реализацию права граждан на мирные собрания в соответствии с международными стандартами;

— обеспечить безопасность всех журналистов и создать благоприятные условия для работы СМИ;

— воздерживаться от вмешательства в доступ к интернету, прекратить цензуру и блокировку сайтов;

— обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех случаев пыток, жестокого обращения, насилия в отношении задержанных со стороны сотрудников силовых структур.

"Первым шагом к прогрессу должно стать прекращение властями Беларуси кампании насилия против мирных демонстрантов, освобождение всех несправедливо задержанных и привлечение виновных к ответственности. Безнаказанность должна прекратиться", — подчеркнул Дайнесен.

Он также выразил разочарование тем, что официальный Минск отказался от любого взаимодействия в рамках Московского механизма, и призвал белорусские власти к сотрудничеству.

"Белорусские власти должны искать мирное и демократическое решение нынешнего кризиса и вести открытый и всеобъемлющий диалог с обществом, — сказал Дайнесен. — Мы призываем белорусские власти еще раз рассмотреть возможность принятия предложения действующего председателя [ОБСЕ] по содействию общенациональному диалогу между белорусскими властями и представителями оппозиции и гражданского общества".

Московский механизм ОБСЕ для создания группы экспертов с целью изучения ситуации с правами человека в Беларуси после выборов президента был задействован 17 сентября. Его запуск инициировали 17 стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, США, Чехия, Финляндия, Франция и Эстония.

"Сегодня мы делаем шаг для использования параграфа 12 Московского документа Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1991 года (Московский механизм), чтобы учредить миссию экспертов для изучения и доклада о текущих проблемах, которые мы определили как очень серьезные угрозы для реализации положения о человеческом измерении ОБСЕ в Беларуси, а также предоставить рекомендации и советы", — заявил 17 сентября постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш.

Это уже второй случай использования Московского механизма ОБСЕ в отношении Беларуси — первый был после президентских выборов 2010 года.

Московский механизм ОБСЕ используется для мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами — участниками организации в области прав человека и демократии. Этот инструмент предоставляет дополнительную возможность государствам — членам ОБСЕ формировать специальные миссии из числа независимых экспертов для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением, на их собственной территории или на территории другого государства — участника ОБСЕ.