ЕС ввел санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновников
Вместе с Лукашенко в список включены:
Виктор Лукашенко — старший сын, помощник по национальной безопасности;
Игорь Сергеенко — глава Администрации президента;
Иван Тертель — председатель КГБ;
Роман Мельник — начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД;
Иван Носкевич — председатель Следственного комитета;
Алексей Волков — председатель Государственного комитета судебных экспертиз, ранее занимал должность первого заместителя главы Следственного комитета;
Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета;
Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета;
Андрей Павлюченко — руководитель Оперативно-аналитического центра;
Игорь Бузовский — заместитель министра информации;
Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь Александра Лукашенко;
Сергей Зубков — командир группы "Альфа" (спецназ);
Андрей Равков — бывший государственный секретарь Совета безопасности;
Петр Миклашевич — председатель Конституционного суда.
Первый пакет санкций ЕС ввел в начале октября, включив туда 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Брюсселя, к фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси и насилию в отношении протестующих. В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.
Внесенным в санкционный список лицам запрещен въезд на территорию ЕС. Их активы в ЕС, если таковые имеются, должны быть заморожены.