Силовики не дали собраться участницам женского марша в поддержку Нины Багинской, есть задержанные

Минск, 6 ноября. Силовики не дали собраться участницам женского марша в поддержку Нины Багинской.

Демонстрация планировалась от улицы Пулихова до улицы Якуба Коласа, где живет Багинская, у которой вечером 5 октября прошел обыск.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, к моменту начала марша на Пулихова, в районе стадиона "Динамо", и в прилегающих дворах собралось много силовиков. Они подходили к небольшим группам женщин, после короткого разговора задерживали нескольких и уводили в микроавтобусы. Задержано как минимум десять человек.