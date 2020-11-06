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Дата распечатки: 06.11.2020 14:58
 
06.11.2020 14:16 Общество

Среди задержанных в центре Минска женщин — журналистка Onliner Евгения Штейн

Минск, 6 ноября. Среди задержанных сегодня в центре Минска женщин — журналистка Onliner Евгения Штейн, сообщает этот интернет-ресурс.

6 ноября в Минске планировался женский марш в поддержку Нины Багинской, у которой накануне силовики провели обыск. Демонстрация планировалась от улицы Пулихова до улицы Якуба Коласа, где живет Багинская, но силовики не дали участницам акции собраться.

К моменту начала марша на Пулихова, в районе стадиона "Динамо", и в прилегающих дворах собралось много силовиков. Они подходили к небольшим группам женщин, после короткого разговора задерживали нескольких и уводили в микроавтобусы. Задержано как минимум десять человек.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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