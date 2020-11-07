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Дата распечатки: 07.11.2020 16:55
 
07.11.2020 16:34 Фото

Силовики не дали собраться участникам марша медиков в Минске

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Силовики не дали собраться участникам марша медиков 7 ноября в Минске, много задержанных.

Фото БелаПАН.

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Суббота, 07 Ноябрь 2020, 16:55
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