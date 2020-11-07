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Дата распечатки: 07.11.2020 13:00
 
07.11.2020 12:34 Общество, Политика

Силовики не дали собраться участникам марша медиков в Минске, много задержанных

Минск, 7 ноября. Силовики не дали собраться 7 ноября участникам марша медиков в Минске.

Инициаторы акции накануне в телеграм-каналах призвали работников системы здравоохранения, неравнодушных к происходящему в стране, собраться в 12.00 возле 1-й городской клинической больницы, расположенной на проспекте Независимости рядом с президиумом Академии наук.

"Вместе пройдем маршем по улицам города и покажем, что мы здесь для того, чтобы помогать людям, а не покрывать преступления режима", — отметили инициаторы акции.

К 12.00 возле главного входа в больницу собралось около 50 человек, некоторые были в белых халатах. Их приветствовали сигналами проезжающие автомобилисты.

Сразу же к месту сбора подъехали микроавтобусы с сотрудниками ОМОН. Силовики выхватывали из группы людей и вели в микроавтобусы. Постепенно ОМОН окружил собравшихся.

В это же время со стороны станции метро "Академия наук" подходили десятки людей, но, увидев задержания, ближе подходить не стали.

Примерно к 12.20 силовики усадили в микроавтобусы всех собравшихся и уехали. Задержанных отвезли на парковку напротив Академии наук, где пересадили из микроавтобусов в поджидавшие там автозаки. 

Ирина Турчина, БелаПАН.

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