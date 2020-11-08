Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/08/media_march0811_vid/
Дата распечатки: 08.11.2020 20:16
 
08.11.2020 19:16 Видео, Общество

Марш народовластия состоялся в Минске

8 ноября в Минске состоялся Марш народовластия. Он завершился многочисленными задержаниями участников.

Видео Алексея Судникова, Дениса Жука, Максима Лаврецкого, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Воскресенье, 08 Ноябрь 2020, 20:16
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239