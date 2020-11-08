В Минске закрыты девять станций метро

Минск, 8 ноября. В Минске закрыты все станции третьей линии метро ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь"), а также станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Немига", "Фрунзенская".

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 11.10 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

На станции "Площадь Ленина" закрыт вход со стороны площади Независимости. Поезда на этой станции останавливаются.

Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

Около 9.45 в Минске также был отключен мобильный интернет.

Сегодня в Беларуси планируется провести Марш народовластия.