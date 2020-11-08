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Дата распечатки: 08.11.2020 12:37
 
08.11.2020 11:39 Политика, Общество

Центр Минска патрулируется нарядами силовиков

Минск, 8 ноября. Центр Минска, где сегодня планируется традиционный воскресный марш сторонников перемен, усиленно патрулируется силовиками.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, Октябрьская площадь, а также площади Независимости и Победы оцеплены металлическими турникетами. На Октябрьской — трое военных с автоматами. Усиленные наряды силовиков — на площади Независимости, а также на пересечении проспекта с прилегающими улицами, в том числе в районе здания МВД и КГБ.

На площади Независимости возле педагогического университета со стороны моста сконцентрирована спецтехника, в том числе водомет. На пешеходных проходах через мост стоят сотрудники милиции в форме.

Очевидцы сообщают о наличии спецтехники — автозаков, водометов, военных грузовиков, БТРов, машин "Рубеж" — и в других местах города.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш народовластия. Это будет уже тринадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.  

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