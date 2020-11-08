Центр Минска патрулируется нарядами силовиков

Минск, 8 ноября. Центр Минска, где сегодня планируется традиционный воскресный марш сторонников перемен, усиленно патрулируется силовиками.



Как сообщает корреспондент БелаПАН, Октябрьская площадь, а также площади Независимости и Победы оцеплены металлическими турникетами. На Октябрьской — трое военных с автоматами. Усиленные наряды силовиков — на площади Независимости, а также на пересечении проспекта с прилегающими улицами, в том числе в районе здания МВД и КГБ.



На площади Независимости возле педагогического университета со стороны моста сконцентрирована спецтехника, в том числе водомет. На пешеходных проходах через мост стоят сотрудники милиции в форме.



Очевидцы сообщают о наличии спецтехники — автозаков, водометов, военных грузовиков, БТРов, машин "Рубеж" — и в других местах города.



Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш народовластия. Это будет уже тринадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.