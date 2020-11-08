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Дата распечатки: 08.11.2020 12:37
 
08.11.2020 12:03 Политика, Общество

На подходах к площади Свободы в Минске выставлены кордоны силовиков

Минск, 8 ноября. На подходах к площади Свободы — возле гостиницы "Европа" и на противоположной стороне улицы Ленина выставлены кордоны силовиков. Некоторые из них — со щитами.

Около городской ратуши припаркованы автозаки, через дорогу напротив — микроавтобусы с силовиками.

Очевидцы также сообщают о большом скоплении автобусов с силовиками в полной амуниции на улице Интернациональной, в районе кинотеатра "Победа", и возле Дома офицеров.

Проезд по Интернациональной ко Дворцу Республики перекрыт машинами ГАИ. 

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш народовластия. Судя по информации телеграм-каналов, в столице участники марша запланировали сбор у ратуши — символа магдебургского права и народного самоуправления.

Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.

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Воскресенье, 08 Ноябрь 2020, 12:37
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