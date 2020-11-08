На подходах к площади Свободы в Минске выставлены кордоны силовиков

Минск, 8 ноября. На подходах к площади Свободы — возле гостиницы "Европа" и на противоположной стороне улицы Ленина выставлены кордоны силовиков. Некоторые из них — со щитами.



Около городской ратуши припаркованы автозаки, через дорогу напротив — микроавтобусы с силовиками.



Очевидцы также сообщают о большом скоплении автобусов с силовиками в полной амуниции на улице Интернациональной, в районе кинотеатра "Победа", и возле Дома офицеров.



Проезд по Интернациональной ко Дворцу Республики перекрыт машинами ГАИ.



Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш народовластия. Судя по информации телеграм-каналов, в столице участники марша запланировали сбор у ратуши — символа магдебургского права и народного самоуправления.