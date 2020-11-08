Правозащитники сообщают о 30 задержанных в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен

Минск, 8 ноября. Правозащитники сообщают не менее чем о 30 задержанных (на 13.40) в ходе воскресной акции сторонников перемен. Списки задержанных публикует spring96.org.

Больше чем за два часа до начала акции в Минске отключили мобильный интернет. Также закрыты девять станций метро, в том числе все станции третьей линии, которая была запущена 7 ноября.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — Марш народовластия. Это уже тринадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.