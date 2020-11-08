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Дата распечатки: 08.11.2020 14:14
 
08.11.2020 13:48 Политика, Общество

Демонстранты пытаются собраться в разных точках Минска

Минск, 8 ноября. Демонстрантов возле стелы разогнали, но они пытаются собраться в других местах.

Несколько сотен человек собралось на перекрестке улиц Кальварийской и Тимирязева. Это те демонстранты, которые добрались сюда с проспекта Машерова.

Силовики перекрыли автозаками и колючей проволокой проезд по улице Мельникайте, не дают людям перейти на сторону гостиницы "Юбилейной".

На перекрестке проспекта Победителей с Мельникайте задержали троих человек. Еще нескольких посадили в автозак возле гостиницы "Юбилейная".

Участок между гостиницами "Планета" и "Юбилейная" зачищен от демонстрантов.

Тем временем колонна демонстрантов — несколько тысяч человек — прошла от перекрестка проспекта Машерова и улицы Сторожевской до пересечения с улицей Богдановича, затем она повернула в сторону Немиги.

Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.

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