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Дата распечатки: 08.11.2020 14:47
 
08.11.2020 14:27 Общество, Политика

Уже около 90 человек задержано в Минске и некоторых других городах Беларуси во время воскресной акции сторонников перемен

Минск, 8 ноября. Правозащитники сообщают не менее чем о 88 задержанных (на 14.26) в ходе воскресной акции сторонников перемен в Минске и некоторых других городах. Списки задержанных публикует spring96.org.

Среди задержанных в Минске, сообщает Белорусская ассоциация журналистов, было два российских журналиста. Их доставили в Партизанское РУВД для проверки документов, после чего отпустили.

Помимо Минска задержания отмечены в Гомеле, Барановичах, Ляховичах.

Больше чем за два часа до начала акции в Минске отключили мобильный интернет. Также закрыты девять станций метро, в том числе все станции третьей линии, которая была запущена 7 ноября.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — Марш народовластия. Это уже тринадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

БелаПАН.

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