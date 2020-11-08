08.11.2020 14:31 Политика, Общество
Силовики разогнали колонну демонстрантов в районе оперного театра, задержания идут в разных точках города
Минск, 8 ноября. Колонну из нескольких тысяч демонстрантов, которая шла по улице Богдановича к Немиге, в районе оперного театра разогнали силовики.
Люди начали разбегаться по близлежащим улицам и дворам, которые также заблокированы бойцами ОМОН.
Сообщается также о задержаниях в районе улиц Кальварийской, Мельникайте, Гвардейской, Сторожевской.
Силовики пресекают любые попытки сбора демонстрантов.