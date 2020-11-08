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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/08/ru_1067198/
Дата распечатки: 08.11.2020 15:44
 
08.11.2020 15:24 Политика, Общество

На улице Мельникайте в Минске скорая помощь увезла мужчину, очевидцы сообщают о выстрелах

Минск, 8 ноября. На улице Мельникайте в Минске произошло ЧП. На видео, которое читатель прислал порталу tut.by, можно наблюдать, как силовики стоят возле мужчины, лежащего на земле. Рядом — три машины скорой помощи.

Приславший видео сообщает, что перед этим были слышны выстрелы. "Потом мы увидели человека на земле и военных вокруг него, пытаются прикладывать пакеты, возможно, лед", — написал читатель.

Вскоре человека положили на носилки и увезли на скорой помощи.

БелаПАН.

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