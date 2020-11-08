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Дата распечатки: 08.11.2020 16:24
 
08.11.2020 15:47 Общество, Политика

В Минске задержаны журналисты Ян Авсеюшкин, Святослав Зоркий и Виктор Толочко

Минск, 8 ноября. В Минске возле торгово-развлекательного центра Galleria Minsk задержан журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин. О задержании он успел сообщить родным по телефону.

Также, по информации Белорусской ассоциации журналистов, в Минске задержаны фотожурналисты Святослав Зоркий ("Комсомольская правда" в Белоруссии") и Виктор Толочко.

Ранее в Витебске была задержана журналистка Елена Шабуня, сотрудничающая с телеканалом "Белсат". Она была задержана вместе с Татьяной Северинец. Женщины шли по улице Ленина. Силовики в форме преградили им дорогу, посадили в машину и увезли.

По состоянию на 15.46 число задержанных в ходе воскресной акции сторонников перемен в Минске, Витебске, Гомеле и Ляховичах возросло до 238 человек, сообщают правозащитники. Фамилии и имена задержанных публикует spring96.org.

БелаПАН.

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