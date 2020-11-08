Количество задержанных в Минске превысило 300 человек, в их числе — известные люди

Минск, 8 ноября. Число задержанных в Минске превысило 300 человек, сообщают правозащитники.

В числе задержанных — известные люди: мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, серебряный призер Олимпиады-2008 в Пекине легкоатлет Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин, актер Александр Жданович.

В Минске возле торгово-развлекательного центра Galleria Minsk задержан журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин. О задержании он успел сообщить родным по телефону.

Также, по информации Белорусской ассоциации журналистов, в Минске задержаны фотожурналисты Святослав Зоркий ("Комсомольская правда" в Белоруссии") и Виктор Толочко.

Ранее в Витебске была задержана журналистка Елена Шабуня, сотрудничающая с телеканалом "Белсат". Она была задержана вместе с Татьяной Северинец. Женщины шли по улице Ленина. Силовики в форме преградили им дорогу, посадили в машину и увезли.

По состоянию на 16.25 число задержанных в ходе воскресной акции сторонников перемен в Минске и других городах возросло до 314 человек, сообщают правозащитники. Фамилии и имена задержанных публикует spring96.org.

Задержания также прошли в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Жлобине, Ляховичах.

Сегодня Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — Марш народовластия. Это уже тринадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.