В Минске задержан корреспондент "Белсата" Артем Лява

Минск, 8 ноября. В Минске задержан корреспондент телеканала "Белсат" Артем Лява, сообщает Белорусская ассоциации журналистов.

Ранее в Минске возле торгово-развлекательного центра Galleria Minsk был задержан журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин. Также во время сегодняшней акции в столице задержаны фотожурналисты Святослав Зоркий ("Комсомольская правда" в Белоруссии") и Виктор Толочко.

В Витебске была задержана журналистка Елена Шабуня, сотрудничающая с телеканалом "Белсат". Она была задержана вместе с Татьяной Северинец. Женщины шли по улице Ленина. Силовики в форме преградили им дорогу, посадили в машину и увезли.

По состоянию на 16.40 число задержанных в ходе воскресной акции сторонников перемен в Минске и других городах возросло до 340 человек, сообщают правозащитники. Фамилии и имена задержанных публикует spring96.org.

Задержания также прошли в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Жлобине, Ляховичах.

Сегодня Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — Марш народовластия. Это уже тринадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.