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Дата распечатки: 08.11.2020 17:50
 
08.11.2020 17:14 Политика, Общество

Скорость мобильного интернета в Минске восстановлена после почти семичасового принудительного снижения

Минск, 8 ноября. В Минске восстановилась скорость мобильного интернета, которая традиционно перед началом воскресной массовой акции протеста была существенно снижена "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов" в надежде на то, что граждане не смогут полноценно координировать свои действия.

В этот раз некачественное предоставление услуг мобильного интернета продолжалось более шести часов, примерно с 10 до 16.45. Обычно это происходит позднее, однако нынешняя воскресная акция, в отличие от всех предыдущих, началась на два часа раньше из-за сокращения светового дня.

БелаПАН.

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