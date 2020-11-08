Фотокорреспондент "Комсомольской правды" Зоркий отпущен из милиции

Минск, 8 ноября. Задержанный сегодня на акции протеста в Минске фотокорреспондент газеты "Комсомольская правда" в Белоруссии" Святослав Зоркий отпущен на свободу, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В милиции остаются работавшие на акции корреспондент БелаПАН Ян Авсеюшкин, а также журналист Артем Лява и фотокорреспондент Виктор Толочко.

По данным правозащитников на 17.45, в целом по стране на акциях под названием Марш народовластия задержано не менее 415 человек.