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Дата распечатки: 08.11.2020 18:45
 
08.11.2020 17:46 Политика, Общество

Фотокорреспондент "Комсомольской правды" Зоркий отпущен из милиции

Минск, 8 ноября. Задержанный сегодня на акции протеста в Минске фотокорреспондент газеты "Комсомольская правда" в Белоруссии" Святослав Зоркий отпущен на свободу, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В милиции остаются работавшие на акции корреспондент БелаПАН Ян Авсеюшкин, а также журналист Артем Лява и фотокорреспондент Виктор Толочко.

По данным правозащитников на 17.45, в целом по стране на акциях под названием Марш народовластия задержано не менее 415 человек.

БелаПАН.

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