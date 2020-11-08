Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 08.11.2020 20:52
 
08.11.2020 20:03 Политика, Общество

Сегодняшние задержания могут оказаться самым массовыми за последние два месяца

Минск, 8 ноября. В ходе сегодняшних акций протеста ("Марш народовластия") в Минске и регионах задержано не менее 586 человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Сведения приведены по состоянию на 20.00.

По информации волонтеров, ведущих телеграм-канал "Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи)", в милицию доставлено не менее 737 человек.

Это самые массовые задержания на воскресных выступлениях граждан против фальсификации итогов президентских выборов и насилия за последние два месяца. По данным МВД, 1 ноября было задержано около 300 человек, 25 октября — 523, 18 октября — 280, 11 октября — 713, 4 октября — 317, 27 сентября — 350, 20 сентября — 442, 13 сентября — 774.

Среди задержанных сегодня журналист информационной компании БелаПАН Ян Авсеюшкин. О его судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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Воскресенье, 08 Ноябрь 2020, 20:52
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