На акциях в рамках Марша народовластия задержано рекордное после 9—11 августа количество граждан

Минск, 8 ноября. На сегодняшних акциях в рамках Марша народовластия задержано рекордное после 9—11 августа количество граждан, свидетельствуют данные, публикуемые правозащитниками (сайт spring96.org) и волонтерами (телеграм-канал "Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи)").

Согласно данным правозащитников на 23.10, задержано не менее 836 человек, в том числе 816 — в Минске, остальные — в Витебске (2), Гомеле (3), Гродно (1), Могилеве (1), Березе (1), Бобруйске (2), Жлобине (1), Ляховичах (2), Пинске (3), Полоцке (1). Место задержания трех человек не указывается.

В списках волонтеров 1.050 человек, но некоторые фамилии повторяются. Задержанный возле торгового центра "Галерея" на проспекте Победителей корреспондент БелаПАН Ян Авсеюшкин находится в Партизанском РУВД.

По данным МВД, 1 ноября было задержано около 300 человек, 25 октября — 523, 18 октября — 280, 11 октября — 713, 4 октября — 317, 27 сентября — 350, 20 сентября — 442, 13 сентября — 774, 6 сентября — 633. Данных за 30 и 16 августа нет, за 23 августа опубликовано количество составленных админпротоколов (79).