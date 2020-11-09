На акциях в рамках Марша народовластия задержано рекордное после 9—10 августа количество граждан (дополнено)

Минск, 9 ноября. На воскресных акциях в рамках Марша народовластия задержано рекордное после 9—10 августа количество граждан, свидетельствуют данные, публикуемые правозащитниками (сайт spring96.org) и волонтерами (телеграм-канал "Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи).

Согласно данным правозащитников на 0.10, задержано не менее 924 человек, в том числе 906 — в Минске, остальные — в Витебске (2), Гомеле (3), Гродно (1), Могилеве (1), Березе (1), Бобруйске (2), Жлобине (1), Ляховичах (2), Пинске (2), Полоцке (1). Место задержания двух человек не указывается.

В списках волонтеров на это же время 1.149 человек. Задержанный возле торгового центра "Галерея" на проспекте Победителей корреспондент БелаПАН Ян Авсеюшкин находится в Партизанском РУВД.

Координационный совет по урегулированию политического кризиса сообщает о задержании члена КС директора Центра европейской трансформации Андрея Егорова. Он находится в УВД Московского района Минска. В сентябре Егоров отбыл 10-суточный административный арест.

Ранее сообщалось о задержании "Мисс Беларусь-2008", бывшего пресс-секретаря футбольного клуба "Динамо" (Брест) Ольги Хижинковой (доставлена в Заводское РУВД), серебряный призер Олимпийских игр-2008 в десятиборье Андрей Кравченко (Центральное РУВД), актер Александр Жданович, ранее известный как Маляваныч в детской телепередаче "Калыханка" (Первомайское РУВД).

По данным МВД, 1 ноября было задержано около 300 человек, 25 октября — 523, 18 октября — 280, 11 октября — 713, 4 октября — 317, 27 сентября — 350, 20 сентября — 442, 13 сентября — 774, 6 сентября — 633, 30 августа — 173. За 23 августа опубликовано количество составленных административных протоколов (79). 16 августа задержаний не было.

9 августа, в первый день протестов против фальсификации итогов президентских выборов, было задержано около 3 тыс. человек, 10-го — более 2 тыс., 11-го — около 1 тыс., 12-го — около 700.

"Сегодня власти предприняли все усилия, чтобы Марш народовластия был подавлен, но он все равно состоялся, — заявил в своем телеграм-канале член президиума Координационного совета Павел Латушко. — Мы вместе разделяем боль и ужас тех, чьи близкие сегодня оказались задержаны и пострадали от зверств преступников в балаклавах. Мы никогда не остановимся ради всех нас и свободного будущего".

"За жестокими действиями и заявлениями Лукашенко не стоит какого-либо тонкого расчета, это отчаянный страх и месть загнанного в угол диктатора. Доклад ОБСЕ подтвердил полное фиаско Лукашенко на мировой арене, для мировых держав он утратил правосубъектность и является обычным гражданином Беларуси. Лукашенко истерит, потому что знает, что ему противостоит весь народ, миллионы людей. Наша воля сильнее, значит — мы победим!" — считает Латушко.