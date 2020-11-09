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Дата распечатки: 09.11.2020 14:36
 
09.11.2020 14:26 Политика, Общество

В Минске проходит очередной Марш мудрости

Минск, 9 ноября. В Минске проходит очередной Марш мудрости. Несколько сотен пожилых людей вышли от Красного костела по проспекту Независимости, по пути к ним присоединяются люди разных возрастов. Вскоре число участников возросло примерно до тысячи.

Большинство демонстрантов — люди пенсионного возраста, но есть и молодежь. Они несут бело-красно-белые флаги и зонты такой же расцветки, цветы, транспарант с надписью "Каты, ці ёсць у вас маці?", портреты политзаключенных Николая Статкевича и Павла Северинца. Они периодически скандируют "Жыве Беларусь!", "Это наш город", "Трибунал", "Уходи", "Лукашенко в автозак" и другие лозунги.

Это уже шестой Марш мудрости — пенсионеры традиционно проводят свою акцию протеста по понедельникам с целью поддержать студентов, медиков, преподавателей, рабочих. "Руки прочь от мирных граждан! Прибавками к пенсии нас не купишь!" — говорилось в анонсе сегодняшнего марша. Указ о повышении трудовых пенсий с 1 декабря Александр Лукашенко подписал 6 ноября.

Ольга Быковская, БелаПАН.

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