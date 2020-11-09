Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/09/ru_1067306/
Дата распечатки: 09.11.2020 17:41
 
09.11.2020 17:00 Политика, Общество

В редакции "Газеты Слонімскай" прошел обыск, изъята оргтехника

Минск, 9 ноября. В редакции негосударственной "Газеты Слонімской" прошел обыск, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Изъяты компьютеры у журналистов, в бухгалтерии и рекламном отделе. Перед этим обыск был произведен у осонователя издания Анны Володащук. Изъято два компьютера, сим-карты, флеш-накопители. Володащук является свидетелем по уголовному делу о клевете в отношении работницы системы образования. Клеветнические высказывания будто бы появились в местных телеграм-каналах.

Володащук заявила, что не имеет никакого отношения к телеграм-каналам и только читает сообщения в них.

Основатель газеты сообщила, что у редакции тяжелое финансовое положение, взят кредит на хозяйственную деятельность и зарплату сотрудникам, но сейчас невозможно будет выпускать газету и выплачивать зарплату.

По словам Володащук, обыски прошли сегодня также у некоторых слонимских активистов.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Понедельник, 09 Ноябрь 2020, 17:41
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239