Правозащитники признали Эдуарда Пальчиса политзаключенным и требуют немедленно прекратить его уголовное преследование

Минск, 9 ноября. Белорусские правозащитники признали известного блогера и общественного деятеля Эдуарда Пальчиса политическим заключенным.

9 ноября правозащитные организации выступили с совместным заявлением в связи с информацией о предъявлении обвинения по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков) Эдуарду Пальчису.

В заявлении отмечается, что свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

"Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года, и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные", — подчеркивают авторы документа.

Правозащитники настаивают, что собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия.

Правозащитники убеждены, что демонстранты не совершали действий, которые описаны в ст. 293 УК, поэтому их действия не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов, отметили они, "не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам".

"Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции", — говорится в заявлении.

Правозащитники подчеркивают, что впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. "Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат", — заявляют они.

Правозащитники расценивают лишение свободы Пальчиса произвольным и политически мотивированным, а попытки обвинить его в организации массовых беспорядков считают безосновательными, незаконными и направленными на недобровольное пресечение им своей публичной деятельности.

Поэтому представители правозащитных организаций требуют от властей немедленно освободить Пальчиса, других политзаключенных, а также людей, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

Документ подписали правозащитный центр "Весна", Белорусский документационный центр, РОО "Правовая инициатива", Центр правовой трансформации Lawtrend, Офис по правам людей с инвалидностью, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский Хельсинкский комитет.