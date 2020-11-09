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Дата распечатки: 09.11.2020 19:13
 
09.11.2020 18:43 Экономика, Общество

Правительство приняло решение о переносе рабочих дней в 2021 году

Минск, 9 ноября. Рабочие дни в 2021 году переносятся с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января, и с понедельника, 10 мая, на субботу, 15 мая.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 9 ноября, сообщила пресс-служба правительства.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней, установленный настоящим постановлением, в ином порядке в соответствии с законодательством.

Марина Носова, БелаПАН.

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