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Дата распечатки: 09.11.2020 20:44
 
09.11.2020 20:21 Политика, Общество

Житель Барановичей получил пять лет тюрьмы за брошенную в сторону силовиков бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью

Минск, 9 ноября. Житель Барановичей (Брестская область) Виктор Куприк приговорен к пяти годам лишения свободы за брошенную в сторону силовиков бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Инцидент произошел в райцентре 10 августа во время акции протеста против фальсификации итогов голосования на президентских выборах, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Согласно материалам дела, Куприк поджег бутылку и метнул в силовиков, однако она до них не долетела.

Прокуратура просила максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Отмечается, что потерпевшие, которыми признаны три сотрудника милиции, претензии не предъявляли и иск не подавали.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

БелаПАН.

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