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Дата распечатки: 10.11.2020 12:37
 
10.11.2020 11:55 Фото

В Минске прошел очередной Марш мудрости — марш пенсионеров

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9 ноября в Минске состоялся очередной Марш мудрости — марш пенсионеров.

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН.

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