10.11.2020 12:04 Фото
Акция солидарности с пострадавшими от репрессий прошла в Минске
10 ноября в Минске, на площади около Комаровского рынка, состоялась женская акция солидарности с пострадавшими от репрессий.
10 ноября в Минске, на площади около Комаровского рынка, состоялась женская акция солидарности с пострадавшими от репрессий.
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