Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/11/ru_1067579/
Дата распечатки: 11.11.2020 15:59
 
11.11.2020 15:26 Политика, Безопасность

Генассамблея ООН по инициативе Беларуси приняла резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения

Минск, 11 ноября. В рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ее первый комитет, отвечающий за разоружение и международную безопасность, 10 ноября принял резолюцию о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Отмечается, что эта резолюция, инициированная Беларусью, принята "абсолютным большинством голосов".

"В резолюции, носящей превентивный характер, государства — члены ООН подтверждают необходимость принятия эффективных мер в целях предотвращения появления новых видов оружия массового уничтожения, в том числе с привлечением потенциала Конференции ООН по разоружению, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. — Соавторами белорусской резолюции выступили 35 государств, представляющих практически все регионы мира, что свидетельствует о всеобъемлющем и универсальном характере документа".

Кроме того, 10 ноября первый комитет Генассамблеи ООН консенсусом принял внесенную по инициативе Беларуси резолюцию "Доклад Конференции по разоружению", в которой "подведены итоги работы конференции за прошедший год и подчеркнута ее роль как единственного многостороннего форума по вопросам разоружения".

Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Среда, 11 Ноябрь 2020, 15:59
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239