В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Минздрав временно предоставил право фельдшерам и помощникам врача выдавать больничные листы

Минск, 11 ноября. Для оптимизации работы амбулаторно-поликлинической сети и снижения нагрузки на врачей Министерство здравоохранения 10 ноября временно предоставило право фельдшерам и помощникам врача выдавать больничные листы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, документ действует только в период подъема инфекционной заболеваемости, в том числе распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Приказ предусматривает, что некоторые медработники со средним специальным медицинским образованием (фельдшеры и помощники врача по амбулаторно-поликлинической помощи) могут проводить экспертизу временной нетрудоспособности.

"Данное право предоставляется не всем медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием, а только самым высококвалифицированным, — говорится в сообщении пресс-службы. — Списки данных сотрудников будут утверждены при взаимодействии Минздрава, главных управлений по здравоохранению облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, территориальных органов Фонда соцзащиты населения Минтруда".

Также установлен максимальный срок, на который может выдаваться листок нетрудоспособности этими специалистам, — не более чем на 10 календарных дней.

В Минздраве отметили, что практика предоставления такого права традиционна и применяется в эпидемические подъемы заболеваемости гриппом.