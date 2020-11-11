Тихановская: Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев

Минск, 11 ноября. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что она и ее команда не будут участвовать в "имитации диалога", инициированном белорусскими властями.

"Режим в очередной раз предлагает белорусам имитацию диалога, — отметила она в своем телеграм-канале. — Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем здании пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого".

"При этом, как и все мирные белорусы, мы хотим настоящего диалога. Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа — Координационного совета. Случиться это может при исполнении неизменных требований: остановке насилия, освобождении политзаключенных и заявлении об уходе Лукашенко", — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

По словам Тихановской, представители народа сядут за стол переговоров при условии честного выполнения этих условий. "Мирные белорусы прошли слишком сложный и болезненный путь, чтобы отказаться от своих требований и целей. Поэтому темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы", — заявила она.

Утром 11 ноября телеканал ОНТ разместил в своем телеграм-канале фрагмент выпуска программы "ОбъективНо", который выйдет в эфир вечером. В нем выпущенный из СИЗО КГБ бывший член инициативной группы претендента на пост президента Виктора Бабарико Юрий Воскресенский сообщил, что представители Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране сотрудничают с ним в рамках "национального диалога" со стороны оппозиции. По его утверждению, руководители КС вступили в контакт с командой "Круглого стола демократических сил" и "уже выслали десятки страниц с предложениями не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права".

Позже в комментарии tut.by Воскресенский заявил, что свои предложения "уже внес один из юристов штаба Бабарико и адвокатов Марии Колесниковой, который пожелал остаться неназванным".

Дмитрий Лаевский, защитник члена президиума КС кандидата юридических наук адвоката Максима Знака, сообщил БелаПАН, что его подзащитный ни Воскресенскому, ни его команде никаких предложений для обсуждения в рамках "национального диалога" не передавал.

"Я могу стопроцентно опровергнуть касательно Знака. Он является юристом штаба Бабарико и адвокатом Колесниковой, но он никаких предложений в адрес "круглых столов" или граждан, освобожденных из КГБ, не передавал. Знак в этом не участвует никаким образом. Более того, считает это при теперешних обстоятельствах неприемлемым", — сказал Лаевский.

Пресс-служба КС ранее также сообщила, что "Координационный совет не ведет диалога с Юрием Воскресенским и не направлял никаких предложений по изменению законодательства".