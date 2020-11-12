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Дата распечатки: 13.11.2020 13:21
 
12.11.2020 23:30 Фото

Сотни людей собрались на "площади Перемен" в Минске почтить память Романа Бондаренко

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Вечером 12 ноября сотни людей собрались на "площади Перемен" в Минске почтить память Романа Бондаренко.

Фото Вадима Замировского, БелаПАН.

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