12.11.2020 23:40 Видео, Общество
Сотни людей собрались на "площади Перемен" в Минске почтить память Романа Бондаренко
Вечером 12 ноября сотни людей собрались на "площади Перемен" в Минске почтить память Романа Бондаренко.
Вечером 12 ноября сотни людей собрались на "площади Перемен" в Минске почтить память Романа Бондаренко.
© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск
.239