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Дата распечатки: 12.11.2020 16:04
 
12.11.2020 15:53 Фото

Силовики не дали провести марш людей с инвалидностью в Минске

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Силовики не дали провести людям с инвалидностью очередной марш в Минске 12 ноября.

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН.

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