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Дата распечатки: 12.11.2020 12:59
 
12.11.2020 11:53 Политика, Общество

Идет обыск дома у Аланы Гебремариам — представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов

Минск, 12 ноября. В Минске идет обыск дома у молодежной активистки Аланы Гебремариам — представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов. Информацию об обыске подтвердили в Координационном совете по урегулированию политического кризиса в стране. Подробности пока неизвестны.

Алана Гебремариам занималась оказанием помощи студентам, которые подверглись репрессиям за свою позицию. "Мы проводим консультации и помощь по вопросам поступления в новые вузы, релокации и призыва в армию из-за отчисления, — цитировал Гебремариам телеграм-канал Тихановской 31 октября. — Многие университеты за пределами Беларуси готовы принять на дистанционную и очную учебу наших студентов. Сейчас ведутся переговоры с программой Калиновского, Европейским гуманитарным университетом и другими учреждениями. При этом важно, чтобы молодежь не стремилась покидать страну и прекращать протесты".

БелаПАН.

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