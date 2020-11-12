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Дата распечатки: 12.11.2020 16:05
 
12.11.2020 15:34 Политика, Общество

Силовики не дали провести марш людей с инвалидностью в Минске

Минск, 12 ноября. Силовики не дали провести людям с инвалидностью очередной марш в Минске.

Марш планировался под лозунгом "Люди с инвалидностью против беспредела" в знак солидарности с гражданами, которых продолжают задерживать по всей стране по политическим мотивам.

Несколько десятков демонстрантов, среди которых были колясочники и люди на костылях, традиционно собрались в 14.00 у Красного костела и направились в сторону проспекта Независимости. На углу гостиницы "Минск" дорогу им преградили силовики в черном. Участники марша развернулись и вернулись на площадь. Силовики двинулись за ними.

На площади демонстранты с бело-красно-белыми флагами и лентами выстроились в цепь вдоль проспекта. Сотрудники милиции в мегафон предупреждали их о том, что мероприятие не санкционировано.

Затем участники акции некоторое время ходили по периметру площади и зашли в костел.

Сейчас площадь практически пустая, по бокам припаркованы микроавтобусы с силовиками.

Предыдущий марш состоялся 5 ноября, его участники прошли от Красного костела до Октябрьской площади. Во время акции было задержано несколько человек, в том числе журналистка Анастасия Захаревич. Ее арестовали на 15 суток.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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